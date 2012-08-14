Неизвестные пирамиды обнаружили в Египте с помощью интернет-программы ВИДЕО

Американский археолог нашла остатки неизвестных египетских пирамид в Google Earth. В ближайшее время археологи собираются прямо на местности удостовериться в верности своих предположений.

Археолог Анжела Микол обратила внимание на два средоточия странных холмов симметричной пирамидальной формы на территории Египта. Вершины холмов выглядели плоскими, вероятно, из-за воздействия выветривания.

Первый комплекс находится неподалёку от Файюмского оазиса и состоит из трёх небольших курганов, а также усечённой пирамиды шириной около 42 метров.

Цвет курганов схож с цветом стен древнего города Димай, расположенного менее чем в трёх километрах на юго-востоке, и может иметь одинаковый состав и происхождение, считает автор открытия. Димай окружает стена из сырцового кирпича толщиной около пяти и высотой около десяти метров.

Основанный в III веке до нашей эры на месте древнего поселения царём Птолемеем II Филадельфом, этот город известен храмом древнеегипетскому богу воды и разлива – Себеку.

Примерно в 150 километрах на юг, на территории исторической области Верхнего Египта, находится второй предполагаемый комплекс древних построек.

Он включает в себя два больших кургана шириной около 80 метров, а также два малых шириной 30 метров. Кроме того, в этом месте расположена возвышенность необычной треугольной формы шириной в 200 метров.

Микол потратила 10 лет на изучение географической интернет-программы /с 2001 по 2005 годы она называлась не "Google Earth", а "Earthviewer"/, которая дает в том числе и рельефное компьютерное изображение поверхности Земли.



