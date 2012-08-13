Белорусские ученые создали эликсир вечной молодости

Белорусским ученым удалось создать эликсир вечной молодости. Вещество, замедляющее старение клеток, ученые Национальной Академии наук Беларуси совместно с американскими учеными разработали из самых простых компонентов.

Заведующий лабораторией академии наук Вадим Шманай пояснил, что старение происходит в результате разрушения молекул ДНК свободными радикалами, которые переносятся полиненасыщенными жирными кислотами.

В ходе экперимента ученые пытались усилить эти кислоты. Для этого входящий в состав полиненасыщенных жирных кислот водород они заменили безвредным изотопом дейтерием. Такую усиленную кислоту сложнее разрушить до радикала. Прототип лекарства уже был получен в пробирке и успешно испытан на бактериях, пишет белорусские СМИ.

В ходе экспериментов не состарились бактерии. В настоящее время идут испытания на мышах. По прогнозам ученых, производство лекарства, замедляющего старение человеческого организма, начнется минимум через 10 лет.