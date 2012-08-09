Ученым удалось раскрыть секрет счастливого человека

Ученым удалось раскрыть секрет счастливой жизни. Новозеландские исследователи доказали - счастье родом из детства.

Ученые представляют счастье человека как чувство гармонии с миром, борьбу со стрессами, общение с окружающими и адекватную самооценку.

Исследователи больше 30 лет искали ключ к счастью и пришли к выводам, что счастье состоит в добрых отношениях ребенка с родителями, членами семьи и друзьями. Позитивные взаимоотношения с близкими людьми, начиная с самого детства, позволяют стать человеку счастливым и довольным жизнью. Ученые доказали, что успехи в учебе практически не влияют на счастье.

В эксперименте приняли участие 800 добровольцев. Ученые 32 года наблюдали, как люди общаются со своими друзьями, какие отношения складываются в семье.



Ученые подчеркивают, что родители должны быть нацелены на социальное взаимодействие ребенка с окружающими больше, чем на его успехи в учебе.