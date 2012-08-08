Опубликован список самых необъяснимых загадок в истории науки

Эксперты составили список загадочных фактов и явлений, которые уже долгое время порождают теории и дискуссии среди ученых. Он был опубликован в международном научном издании New Scientist.



Первым в списке стоит эффект плацебо, когда человек выпивает вместо таблетки «пустышку» и выздоравливает, лишь поверив в то, что это панацея от болезни.

Как удается добиться такого эффекта и почему это происходит – ученые не понимают.

Вторая загадка – жизнь на Марсе, в поисках которой столкнулись и ученые, и писатели-фантасты, и мечтатели. Поиски органики на Красной планете начались в 1976 году - там приземлился американский аппарат Викинг. Новый марсоход Curiosity, который высадился на Марс вчера, также займется поисками органики на планете.

Третья загадка – темная материя, пронизывающая Вселенную. Как известно, все галактики во Вселенной вращаются вокруг одного центра. Но когда ученые подсчитали общие массы галактик, то оказалось, что они слишком легкие.

По законам физики вся эта карусель давно бы сломалась. Однако не ломается. Чтобы объяснить, что происходит, ученые выдвинули гипотезу, что во Вселенной есть темная материя, которую невозможно увидеть.

Но что она собой представляет, астрономы пока представления не имеют. Известно лишь, что ее масса составляет 90 процентов массы Вселенной.

Ученые до сих пор не могут решить, является ли загадочный астероид Седна - один из крупнейших в нашей системе, находящийся за карликовым Плутоном, десятой планетой Солнечной системы. И это четвертая загадка.

Седна размещена на рассеянном за счет гравитационного взаимодействия с Нептуном диске. Она никогда достаточно близко не приближалась к Нептуну, чтобы быть рассеянной им, отчего у некоторых астрономов (в том числе и у ее первооткрывателя) имеется мнение, что Седну стоит скорее всего отнести к первому фактически известному члену внутренней части облака Орта (гипотетической сферической части Солнечной системы). Седна считается самым красным объектом в нашей системе - она краснее Марса, но почему - для ученых тоже загадка.

Ученые также долгое время пытаются установить происхождение планеты. Существует несколько основных гипотез, однако ни одна еще не получила своего подтверждения.

Пятое загадочное явление – радиосигнал от созвездия Стрельца.

15 августа 1977 во время дежурства астронома Джерри Эхмана самописец радиотелескопа США, вывел на ленте кривую, напоминающую слово «WOW».

Сигнал длился 37 секунд и шел на частоте 1420 мегагерц. Согласно международным соглашениям, ни один земной передатчик не работает в этом диапазоне. Он исходил откуда-то из созвездия Стрельца, где ближайшая звезда расположена на расстоянии 220 световых лет от Земли. Ученые до сих пор пытаются понять, искусственный это сигнал был, или реальный, пишет vz.ru.



