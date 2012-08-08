Марсоход Curiosity прислал на Землю первые цветные фотографии Марса (ВИДЕО)

Американский марсоход Curiosity передал на Землю первые цветные фотографии поверхности Марса. Американское космическое агентство NASA сообщило, что на снимках "Любопытного" изображен пустынный каменистый пейзаж песочного цвета, залитый солнечным светом.

Марсоход также прислал первую короткую видеозапись, на которой запечатлена северная стена кратера Гейла, в который высадился покоритель Марса.

Первые снимки, которые передал марсоход Curiosity, были черно-белые. Главная задача американской миссии - попытаться ответить на один из самых интересных вопросов - есть ли жизнь на Марсе.

Российский прибор ДАН, установленный на марсоходе, проведет нейтронографию поверхности "Красной планеты" на глубину до одного метра с целью определения районов с высокой концентрацией воды в минералах.