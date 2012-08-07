Двигатель разгонного блока (РБ) ракеты-носителя "Протон-М" не вышел на номинальную тягу, в результате чего произошло его автоматическое отключение - таковы выводы межведомственной комиссии.



Из-за сбоя в работе разгонного блока "Бриз-М" запуск ракеты "Протон-М", выводившей в ночь на вторник на орбиту спутники связи "Экспресс-МД2" и "Телком-3", закончился нештатно. По предварительной информации, скорректировать орбиту полета космической головной части не представляется возможным, и она превратилась в космический мусор.

"В первый день работы членами МВК проведен экспресс-анализ полученной телеметрической информации, на основании которой можно сделать предварительный вывод о штатном функционировании системы управления разгонного блока "Бриз-М". Также отмечено, что двигатель РБ не вышел на номинальную тягу, в результате произошло его автоматическое отключение", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса.

До выяснения причин нештатной ситуации подготовка к запускам разгонных блоков приостановлена.

Как ранее сообщали "АН": пуски ракет типа "Протон" с разгонными блоками "Бриз-М" возобновятся после выяснения причин нештатной ситуации, произошедшей в ночь на вторник.