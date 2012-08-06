Марсоход Curiosity передал свой первый снимок поверхности Марса

Американский космический аппартат Curiosity, совершивший сегодня менее часа назад посадку на Марсе, передал на Землю свой первый снимок. На снимке показана поверхность Красной планеты в месте приземления марсохода.

Снимок низкого разрешения сделан вспомогательными камерами, основная камера пока не введена в рабочий режим.

Curiosity в переводе - "Любопытный" - совершил успешную посадку на Марс в районе кратера Гейла на Марсе. Посадку американского марсохода люди во всем мире могли наблюдать в прямом эфире. Curiosity посвятит исследованию кратера Гейла один марсианский год – 687 земных дней.