Марсоход Curiosity совершил успешную посадку в районе кратера Гейла

Марсоход Curiosity сегодня утром совершил успешную посадку на Марс в районе кратера Гейла на Марсе. Посадку Curiosity люди во всем мире могли наблюдать в прямом эфире.

Curiosity посвятит исследованию кратера Гейла один марсианский год – 687 земных дней.По данным NASA, Curiosity будет проводить на Красной планете геологические и геохимические исследования, изучать атмосферу и климат планеты, а также искать на ней органические вещества, воду и ее следы.

Данные, полученные аппаратом, помогут ученым определить, был ли Марс когда-нибудь пригоден для жизни, и есть ли на нем места, пригодные для жизни, в настоящее время.

Напомим, аппарат размером с легковой автомобиль оснащён двумя камерами с высоким разрешением высотой около 1,8 метров от марсохода и рядом других приборов, которые превращают «Curiosity» в маленькую научную лабораторию биологии и астрофизики: различные емкости, кисти, буровые инструменты и фильтры для взятия проб с поверхности Марса. Аппарат также оборудован приборами, которые позволят определить уровень радиации и химического анализа марсианской почвы.



