Марсоход Curiosity войдет в атмосферу Марса уже через час (ВИДЕО)

Американский космический аппарат Curiosity уже через несколько минут войдет в атмосферу Марса.

"АН" сообщали, что в понедельник утром в 9.31 марсоход Curiosity после 9 месяцев полета должен совершить посадку на поверхности Красной планеты.

Наблюдать за посадкой марсохода в прямом эфире смогут сотни тысяч человек. Трансляцию организовали и на главной площади Нью-Йорке — Таймс-сквер. Там уже установили экраны.

Проследить за Curiosity можно на официальном сайте NASA. По расчетам лаборатории NASA, уже через семь минут после посадки марсохода земляне получат сигнал подтверждения и результаты первых анализов грунта.

На Марсе, как и на Земле, на приземление могут влиять различные природные явления. Наиболее опасное – песчаная буря. Накануне специалисты космической лаборатории зафиксировали ее недалеко от точки посадки. Но сегодня буря развеялась. По словам сотрудника лаборатории NASA Адама Стелзнера, угрозы для миссии NASA на Красной планете нет. "На данный момент атмосфера Марса выглядит идеально. Не исключено, что после приземления поднимется буря, но во время посадки погода обещает быть хорошей", - отметил представитель американского аэрокосмического агентства.

Напомим, аппарат размером с легковой автомобиль оснащён двумя камерами с высоким разрешением высотой около 1,8 метров от марсохода и рядом других приборов, которые превращают «Curiosity» в маленькую научную лабораторию биологии и астрофизики: различные емкости, кисти, буровые инструменты и фильтры для взятия проб с поверхности Марса. Аппарат также оборудован приборами, которые позволят определить уровень радиации и химического анализа марсианской почвы.

Миссия должна продлиться минимум два года, за которые марсоход должен исследовать почти 154 км кратера «Гейл».