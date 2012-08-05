Посадка американского аппарата «Curiosity» на Марсе: «7 минут ужаса»

В понедельник, 6 августа, утром в 9.31 американский марсоход «Curiosity» после 9 месяцев полета должен совершить посадку на поверхности Марса. Эта самая сложная и дорогостоящая операция за всю историю освоения этой планеты.

NASA вложило около 2,5 миллиарда долларов на разработку и осуществление миссии, целью которой является выяснить, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе или, возможно, существует?

Как ожидается, посадка будет настолько сложной и опасной, что сами техники называют её не иначе, как «7 минут ужаса». Если с самого начала что-то пойдёт не так, то вся миссия может провалиться, считают учёные.

Марсоход «Curiosity» после 9-месячного полёта уже находится близко у цели, однако перед посадкой он должен пройти ещё очень опасный промежуток и не столкнуться с камнями.

Сам аппарат размером с легковой автомобиль оснащён двумя камерами с высоким разрешением высотой коло 1,8 метров от марсохода и рядом других приборов, которые превращают «Curiosity» в маленькую научную лабораторию биологии и астрофизики: различные емкости, кисти, буровые инструменты и фильтры для взятия проб с поверхности Марса. Аппарат также оборудован приборами, которые позволят определить уровень радиации и химического анализа марсианской почвы.

Миссия должна продлиться минимум два года, за которые марсоход должен исследовать почти 154 км кратера «Гейл».

Кроме Земли, Марс является одной из наиболее исследованных и изученных планет. Учёные уже давно пытаются найти ответ на вопрос о существовании жизни на нём, исходя из показаний исследований, которые указывают на то, что когда-то на этой планете была влажная и теплая атмосфера идеальная для развития живых существ. Сегодня на поверхности Марса находятся потухшие вулканы, кратеры и каньоны.

Время от времени возникают разговоры о том, что Марс мог бы стать «вторым домом» для землян. Однако, нынешние условия не очень комфортны для жизни на «красной планете»: средняя температура ниже нуля, давление воздуха значительно ниже, чем на вершине Эвереста, отсутствие озона в атмосфере.