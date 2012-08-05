Ученые обнаружили на нашей планете бессмертное существо

Единственным бессмертным существом на Земле является медуза, считают британские ученые. Гидроид Turritopsis nutricula, имеющий в диаметре всего 4-5 мм, - уникальное животное, которое способно омолаживать себя.



Обычно медузы гибнут после размножения, однако Turritopsis умеет возвращаться из "взрослой" стадии медузы к "детской" стадии полипа. Точно биологические процессы, проходящие при этом, ученые пока до конца не изучили. Теоретически, этот цикл способен повторяться до бесконечности, что делает данное существо потенциально бессмертным. Turritopsis nutricula обнаружили в теплых тропических водах, но ученые подозревают, что этот вид присутствует и в других регионах.



Биологи и генетики надеются с помощью медуз и гидр раскрыть секреты процесса старения, сообщает e-news.com.ua. Теория о "биологическом бессмертии" гидры была выдвинута еще в XIX веке, а в конце 1990-х было экспериментально доказано, что гидры не умирают из-за старения.

Отметим, что биологам также известны "бессмертные" клетки, способные при благоприятных условиях делиться бесконечное число раз. К таковым относятся, например, стволовые клетки.





