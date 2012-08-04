Домашние животные положительно влияют на состояние детей-аутистов

Домашние животные помогают детям-аутистам адаптироваться к социальным условиям. Ученые ранее доказали, что взаимодействие с собаками, дельфинами или лошадьми положительно влияет на таких детей.

Французские ученые из Hospital Research Center of Brest сравнили три группы детей возрастом 4-5 лет. Одна группа никогда не имела домашних животных, вторая все время росла с животными, а у третьей животное появилось спустя несколько лет после рождения.

Исследователи установили, что в семьях, где появлялось домашнее животное, родные больше общались друг с другом, все вместе заботились о кошечке или собачке. Это активировало детей-аутистов.В группе, где животное появлялось позже, отношения между ребенком и животным были более тесными. Но и в группе, где животное появилось до рождения ребенка, поведение детей также было социально активным, сообщает РИА Новости.

Расстройства аутичного спектра характеризуются проблемами во взаимодействии с другими людьми, неумением выражать свои эмоции, стремлением к повторяющимся действиям.