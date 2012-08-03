Представитель НАСА Джон Гротцингер сообщил, что один из самых передовых марсоходов американского космического агентства готовится в понедельник, 6 августа, совершить посадку на планету Марс.

Планируется, что марсоход "Кьюриосити", после почти годового путешествия в космосе, приземлится в кратере Гейла. Ученые считают, что в этом месте на Красной планете ранее протекала давно исчезнувшая река.

Джон Гротцингер - сотрудники НАСА - выразил надежду, что взятие проб с поверхности Марса поможет прояснить, существовала ли на этой планете плотная атмосфера с высоким содержанием воды.