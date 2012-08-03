НАСА "Кьюриосити" готовится к посадке на Марс
3 августа 2012, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель НАСА Джон Гротцингер сообщил, что один из самых передовых марсоходов американского космического агентства готовится в понедельник, 6 августа, совершить посадку на планету Марс.
Планируется, что марсоход "Кьюриосити", после почти годового путешествия в космосе, приземлится в кратере Гейла. Ученые считают, что в этом месте на Красной планете ранее протекала давно исчезнувшая река.
Джон Гротцингер - сотрудники НАСА - выразил надежду, что взятие проб с поверхности Марса поможет прояснить, существовала ли на этой планете плотная атмосфера с высоким содержанием воды.
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