На Байконуре готовят к запуску космические аппараты «Луч-5Б» и «Ямал-300»

На Байконуре расчеты ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва» и филиала ФГУП ЦЭНКИ – Космический центр «Южный» приступили к работам с космическими аппаратами «Луч-5Б» и «Ямал-300К».

Оба космических аппарата доставлены на космодром.

Проводится выгрузка космических аппаратов из контейнеров и их установка на подставку, где они будут проходить предстартовую подготовку.

Одновременно на заправочной станции площадки 31 проводится заправка бака хранения и подачи амидола космического аппарата «Луч-5Б». Баки входят в состав двигательной установки, однако их подготовка проводится автономно и после заправки они «навешиваются» на космический аппарат, что позволяет сократить сроки его подготовки на космодроме и уменьшить число транспортировок.

Космические аппараты серии «Луч» создаются в соответствии с Федеральной космической программой России на 2006-2015 годы и предназначены для двухстороннего обмена информацией между наземными приемо-передающими пунктами и низколетящими космическими аппаратами, пилотируемыми космическими комплексами, в первую очередь с российским сегментом Международной космической станции, а также с другими объектами ракетно-космической техники, например, ракетами-носителями и разгонными блоками.

Космические аппараты серии «Луч» будут обеспечивать обмен информацией на участках полета, находящихся вне зон видимости с территории России, и передавать ее в режиме реального времени на российские приемо-передающие пункты, а также обеспечивать проведение телемостов и телеконференций между наземными объектами.