Ученые выдвинули новую версия образования спутника Земли - Луны

Швейцарские ученые из Бернского космического центра выдвинули новую гипотезу о происхождении спутника Земли - Луны. В основу исследования легла распространённая гипотеза гигантского столкновения, согласно которому Луна могла образоваться из обломков от столкновения Земли с космическим телом около 4,5 миллиардов лет назад.

Астрономы называют этот гипотетический блуждающий объект Тейей, он размером с Марс. Тейя двигалось в космосе относительно медленно.Столкновение резко увеличило температуру обоих тел, и в результате большая часть вещества ударившегося объекта и часть вещества земной мантии были выброшены на околоземную орбиту.

Из этих обломков собралась прото-Луна. Из этого следует, что химический состав Луны должен представлять собой смесь веществ Земли и Тейи. Но в этой модели есть свой недостаток. По данным последних исследований, Луна имеет идентичное с нашей планетой строение, включая железное ядро, а также сходный изотопный состав. Но изотопный состав вряд ли был идентичен земному.

Автор нового исследования Андреас Ройфер утверждает, что удалось разработать альтернативную гипотезу, которая решает эту проблему. Уточнение стало возможным благодаря развитию возможностей компьютерного моделирования. По мнению астрономов, с прото-Землей столкнулось небесное тело гораздо больших размеров, чем считалось ранее, и двигалось это тело на очень большой скорости. Удар пришелся не по центру, а под большим углом.

Причём после столкновения оба космических тела продолжили своё движение. Для окончательного подтверждения этой теории необходимо провести тщательный анализ образцов лунного грунта.