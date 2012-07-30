Жуткого монстра удалось заснять фотографу из Нью-Йорка (ВИДЕО)

Нью-Йоркский фотограф Дениз Джинли прогуливалась в воскресенье со своим молодым человеком по пляжу близ Бруклинского моста. Вдруг она заметила на песке труп жуткого животного, чем-то похожего на свинью.



Девушка сначала сфотографировала труп на телефон, а затем вернулась с профессиональным фотоаппаратом и сняла непонятного монстра с более близкого расстояния. Джинли отправила снимки в несколько газет, которые опубликовали их в понедельник, вызвав бурные обсуждения среди интернет-пользователей на тему того, кем могло оказаться необычное создание.

Похоже, биологам придется поломать голову, кто же это на самом деле.



