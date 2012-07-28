Канадские учёные нашли в Арктике следы убийцы динозавров

Ученые из Канады пришли к выводу, что 25-метровый кратер, который они нашли два года назад в Арктике - след "метеоритного ливня", который обрушился на Землю миллионы лет назад, изменил климат и стал причиной гибели динозавров.

Возраст кратера от 130 до 350 миллионов лет,

Собранные данные говорят о космическом происхождении обнаруженной формы рельефа, передают Вести. За это время он сильно изменился, но ученые сделали вывод, что кратер такого размера образовал метеорит диаметром около пяти километров.