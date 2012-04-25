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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Наука

Немецкие ученые: GPS поможет "мониторить" цунами

, 23:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта novoteka.ru
Фото с сайта novoteka.ru

Глобальная система позиционирования, также известная как GPS, способна работать гораздо эффективнее традиционных методов при определении направления цунами, установили ученые-исследователи из Германии.

Специалисты Исследовательского центра наук о Земле заявили об обработке информации с 500 станций GPS, собранной в разгар разрушительного удара стихии по побережью Японии в марте прошлого года, передает Би-Би-Си.

По словам исследователей, магнитуда землетрясения и потенциальный урон от возникающего цунами можно определить при комплексном анализе всего за 3-4 минуты - гораздо быстрее, чем при применении "стандартных методов.

"АН" писали, что год назад Япония подверглась самой разрушительной атаке цунами с 1995 года.

Напомним, что в марте 2011 года в Японии произошло землетрясение магнитудой 9 и следом за ним разрушительное цунами, высота которого местами превышала 30 метров. Всемирный банк оценивает ущерб Японии от землетрясения и цунами в 200 тыс. долларов.

В результате стихийного бедствия погибшими и пропавшими без вести числятся более 19 тысяч человек, причем около 93% погибших стали жертвами цунами. Гигантская волна также стала причиной аварии на АЭС "Фукусима-1", с последствиями которой Японии предстоит справляться в течение ближайших 30 лет.

ЛБ

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