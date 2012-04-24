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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Наука

Американцы собираются добывать золото и платину на астероидах

, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

Группа бизнесменов из США, оценив запасы полезных ископаемых, содержащихся в недрах Земли,  решила поискать ценное сырье на расположенных близ нашей планеты астероидах.

Команда миллиардеров из компании Planetary Resources Inc. планирует превратить научную фантастику в реальную прибыль. Но они пока затрудняются назвать сумму, которую потребуется вложить в этот проект, сообщает Fox News.

Бизнесмены собираются построить несколько автоматизированных космических кораблей, которые смогут добывать на поверхности "пролетающих мимо безжизненных кусков камня"  золото и платину. Они также планируют построить на астероидах заправочные станции для космических кораблей.

По словам одного из участников проекта, первые космические АЗС могут появиться близ земной орбиты уже в 2020 году.

В ближайшие два года они планируют запустить первые в истории частные телескопы для  поиска подходящих для исследования астероидов.  Авторы проекта Эрик Андерсон и Питер Диамандис заявили, что с окупаемостью исследования не должно возникнуть проблем. Бизнесмены были в числе первых предпринимателей, которые открыли космический туризм. В число инвесторов и консультантов Planetary Resources Inc. входят Ларри Пейдж Эрик Шмидт, генеральный директор и исполнительный директор компании Google; а также режиссер Джеймс Кэмерон, передает Вести.ру.

По предварительным данным, на относительно близком расстоянии от Земли расположены около 1 500 астероидов, пригодных для изучения. Диаметр каждого из них не превышает 50 метров. Если верить Эрику Андерсону, 10% из них содержат воду и ценные минералы.

ИЧ

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