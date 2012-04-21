Лучшие программеры мира разрабатывают технологию выпечки хлеба для NASA

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21 апреля 2012, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Лучшие программисты мира приступили в субботу к соревнованию по написанию программ с использованием информационных баз и ресурсов американского космического агентства. NASA проводит конкурс на лучшее программное "космическое приложение" среди энтузиастов науки и программистов любителей.

Одно из заданий — разработать технологию выпекания хлеба в космосе, сообщает Би-Би-Си. Как полагают специалисты NASA, выпечка хлеба поможет астронавтам вспомнить о доме, благотворно повлиять на психологическое состояние космонавтов.

Конкурс стартовал в субботу и продлится два дня. Заявки на участие уже подали более тысячи человек, в том числе - программисты, находящиеся на МКС и на антарктической базе МакМурдо. Победившие технологии будут использованы NASA в различных проектах.