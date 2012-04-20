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//Наука

Проведены испытания первой ступени ракеты-носителя «Союз-2-1в»

20 апреля 2012, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Роскосмоса
Фото Роскосмоса

 

В городе Пересвет завершены первые «холодные» испытания первой ступени РН «Союз-2-1в». В этих стендовых испытаниях ступень ракеты в первый раз «встретилась» с криогенным компонентом топлива – окислителем жидким кислородом.

При проведении испытаний решены задачи отработки обеспечения теплового режима среды в отсеках ОИ, элементов конструкции и бортовой аппаратуры, отработки технологии заправки окислителя, проверки эффективности теплоизоляции конструкции, определения теплового состояния окислителя в процессе заправки и стоянки заправленного блока, изменения объема окислителя в процессе стоянки, а также отработка штатной циклограммы подготовки ОИ до команды «Третья ступень наддува» и ряд других технологических задач.
Испытания прошли успешно. По результатам проведенных работ будут уточнены циклограммы проведения ХСИ2 и огневых стендовых испытаний.

 

ЕП

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