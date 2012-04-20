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Пуск «Союз-У» с «Прогресс М-15М» запланирован в 16.50 мск 20 апреля

20 апреля 2012, 06:50 [ «Аргументы Недели» ]

 

На Байконуре продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты космического назначения (РКН) «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс М-15М», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Проведены генеральные испытания наземных систем и стартового комплекса, ракеты космического назначения, которые признаны положительными. 19 апреля - резервный день.
       
На космодроме состоится заседание Государственной комиссии, в ходе которого будут рассмотрены вопросы готовности РКН «Союз-У»-«Прогресс М-15М» в заправке компонентами топлива и пуску.
Пуск РКН «Союз-У» с ТГК «Прогресс М-15М» запланирован в 16.50 мск 20 апреля, уточнили в Роскосмосе.

 

ЕП

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