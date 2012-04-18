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//Наука

Франция учредила премию имени академика Лаврентьева

18 апреля 2012, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Служба науки, технологии и космоса (SSTE) посольства Франции в России учредила премию имени основателя новосибирского Академгородка Михаила Лаврентьева. Премия учреждена  для российских ученых, работающих во Франции.

Об этом сообщает в среду пресс-служба президиума Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).
"Два гранта по 4 тысячи евро в 2012 году получат российские пост-докторанты, работающие во Франции по одной из следующих областей: математика, механика, физика, химия, науки о земле, биология, медицина, информационные технологии", - говорится в сообщении.
Результаты конкурса станут известны 31 мая 2012 года.


По информации пресс-службы, гранты будут перечислены на счета принимающих лабораторий, где работают ученые. Использование средств, полученных по гранту, будет определяться пост-докторантом по согласованию с принимающей лабораторией. На эти средства, например, можно провести конференцию или семинар, съездить в командировку, купить оборудование, научную литературу для личной библиотеки пост-докторанта.
Сам Лаврентьев после защиты кандидатской диссертации в 1927 году провел шестимесячную стажировку во Франции. В 1971 году ему был присужден Крест командора ордена Почетного легиона, и он был избран иностранным членом Французской академии наук, сообщает РИА Новости.


Решение о строительстве близ Новосибирска Академгородка было принято весной 1957 года. За считанные годы на берегу Обского водохранилища возник научный центр, в котором были созданы все условия для жизни ученых и проведения научно-исследовательских работ. Лаврентьев возглавлял Сибирское отделение Академии наук СССР почти два десятилетия.

НС

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