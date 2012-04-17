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//Наука

На Байконуре начата сборка ракеты космического назначения «Союз-У»

17 апреля 2012, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

www.federalspace.ru
www.federalspace.ru

 

На Байконуре продолжается подготовка к запуску транспортного грузового корабля «Прогресс М-15М», специалисты предприятий и организаций ракетно-космической промышленности проводят сборку ракеты космического назначения, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На первом этапе работ с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-У»  выполняется стыковка космической головной части (грузовой корабль «Прогресс М-15М» под головным обтекателем), а затем сборка из КГЧ и третьей ступени будет пристыкована к «пакету» из первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-У».
Запуск ракеты космического назначения с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-15М» запланирован на 16.50 мск 20 апреля.

 

ЕП

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