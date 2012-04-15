Ледники в Гималаях по непонятной причине начали расти

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15 апреля 2012, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Французские геологи обнаружили аномальный участок ледникового покрова в больших Гималаях, где ледники постепенно набирают массу, а не уменьшаются, как остальные ледяные массивы по всей планете.



Считается, что изменение климата особенно проявляется сегодня в сокращении площади ледников в приполярных регионах и в высокогорных районах в других областях Земли. В феврале 2012 года американские климатологи оценили общую убыль глобального ледового покрова при помощи спутников GRACE . Выяснилось, что его таяние ежегодно увеличивает примерно на 1,5 миллиметра уровень мирового океана. При этом ледники Гималаев сократились гораздо меньше, чем предсказывали модели.



Группа геологов под руководством Джули Гардель из университета города Гренобль (Франция) подтвердила необычность гималайских ледников, сравнив трехмерные карты возвышений, описывающие состояние ледников в 2000 и 2008 годах.

Гардель и ее коллеги изучили данные, полученные американским шаттлом "Индевор" в 2000 году в рамках программы картографирования SRTM и геодезическим спутником SPOT5 в 2008 году. Геологи использовали их для составления трехмерных профилей ледника, пригодных для сравнения.



Для сравнения моделей геологи вычислили высоту нескольких ровных участков поверхности в открытых и стабильных участках местности вне ледников в той и другой модели и определили разницу в высоте между ними. Это позволило исследователям "наложить" трехмерные карты друг на друга и сравнить их. Кроме того, ученые свели к минимуму влияние других факторов, не связанных с изменением площади и толщины ледовой поверхности - колебаний в толщине сезонного снежного покрова и некоторых других элементов.



Ученые обнаружили, что в районе Каракорумских гор - северо-западной части Больших Гималаев - находится достаточно большая зона площадью в 5,6 тысячи квадратных километров, где площадь ледового покрова не только не изменилась, но и несколько увеличилась за восемь лет.



Каракорумские ледники прибавляли примерно по 11-33 сантиметра в год или же оставались практически неизменными при наиболее консервативных оценках. Соответственно, общий вклад этих ледников в рост уровня мирового океана составляет минус 0,006 миллиметров в год. Иными словами, рост каракорумских ледников уменьшает уровень моря, а не увеличивает его.



В других частях Гималаев ледники продолжают сокращаться: они теряют около 310 килограммов льда на каждый квадратный метр ледового покрова в год, что соответствует ежегодному уменьшению толщины ледников примерно на 70 сантиметров.



Исследования региона будут продолжать для раскрытия причин того, почему западные ледники сохраняют свою толщину и выбиваются из мирового тренда, тогда как восточные следуют им.











