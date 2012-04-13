Ученые раскрыли секрет, почему люди боятся пятницы, 13-го

Пятница, 13-е — этот день пугает многих людей. Американские ученые считают, что люди боятся этой даты, потому что они привыкли ассоциировать ее с негативными событиями.

Зарубежные психологи комментируют, что человеческий разум - ассоциативная система. «Если что-нибудь плохое произойдет с вами в одну из пятниц 13-го, эти два факта будут всегда неразрывно связаны в вашем сознании», - пояснил глава департамента психологии в Корнелльском университете США Томас Джилович.

По подсчетам экспертов, в каждую из пятниц, которые выпадают на 13-е число, экономика США теряет до 900 млн. долларов из-за того, что люди сокращают свою активность, веря в феномен этого дня.

Ученые разъясняют, что человек будет подсознательно игнорировать все пятницы, выпадающие на 13-е, когда даже ничего страшного не происходит.