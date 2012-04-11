Роботы-вертолёты будут находить и уничтожать корабли пиратов

Беспилотные летательные аппараты будут самостоятельно обнаруживать, и даже смогут уничтожать корабли пиратов. Использование беспилотников значительно упрощает поиск и ликвидацию противника в море.



Новая разработка освободит американских военных моряков от длительного и монотонного отслеживания данных камер видеонаблюдения в поисках нужного судна.

С тех пор как пираты перестали плавать под флагом "Весёлого Роджера", а объём судоходства в мире вырос, стало сложнее идентифицировать судно морских разбойников среди других кораблей.

Американский вертолёт MQ-8 Fire Scout уже успел зарекомендовать себя как эффективный разведчик. Однако если раньше пиратов «вычислял» оператор, то новая система, установленная на беспилотный аппарат, будет делать это автоматически.

Программа для автоматического обнаружения целей даёт вертолёту возможность различать пиратов даже в прибрежных водах, которые заполнены многочисленными судами: он будет посылать 3D-изображение судна вероятного противника оператору, который уже сделает выводы.

Уникальная разработка называется "Многорежимный сенсор-искатель" (MMSS). Он включает в себя камеры высокого разрешения, а также прибор ночного видения, работающий в средневолновой области инфракрасного излучения (2,5—50 микрометров) и позволяющий вести разведку в тёмное время суток, а также лазерный радар (LADAR), имеющий дальний радиус действия, но безопасный для зрения, который помогает создавать объёмные изображения, сообщают «Вести».

В дальнейшем разработчики беспилотных вертолётов планируют устанавливать и боевое вооружение, чтобы в итоге превратить их в полноценные боевые машины.

Первые испытания алгоритма идентификации были успешно пройдены. В планах военных инженеров тестирование всей системы, которое состоится на морском полигоне у берегов Калифорнии летом 2012 года.



