Ученые установили точную дату Всемирного потопа

Ученые с помощью удивительных геологических фактов установили точную дату Всемирного потопа. Возрастающее число природных катаклизмов во всем мире стало предметом многочисленных дискуссий и прогнозов ученых.

Последним глобальным катастрофическим событием планетарного масштаба, о котором помнит человечество, благодаря Ветхому Завету, является Всемирный потоп. «Землетрясения, цунами, крупные оползни и обвалы, вулканические извержения, особенно крупные, ураганы - все это, несомненно, геологические катастрофы.

Они уносят жизни тысяч, нередко десятков тысяч людей, и не удивительно, что их прогнозированию и возможному смягчению последствий посвящена специальная международная программа», - обосновывают дату Всемирного потопа известные ученые Виктор Хаин и Эльчин Халилов в своей фундаментальной работе.

Крупнейшей катастрофой в новейшей истории Земли, очевидно, была та, что описана в «Ветхом завете» под названием Всемирного потопа. Долгое время, вплоть до работ английских геологов У. Бекленда и А. Седжвика 20-х годов XIX века, это событие воспринималось как реальное, и вся история Земли делилась на две эры - до и после Всемирного потопа.

Однако, в дальнейшем, взгляды «дилювианистов», как их называют (от лат. diluvio - потоп), были отвергнуты и даже осмеяны. Теперь же выясняется, что в ветхозаветном предании содержалась значительная доля истины. Австрийские ученые из Венского Университета Эдит Кристан-Тольман и Александр Тольман опубликовали серьезное исследование, в котором на основании анализа различных источников, была установлена даже точная дата события - 23 сентября 9545 г. до н.э.

Само событие, трактуемое как столкновение с Землей кометы, основные обломки которой упали в океан, породило землетрясение небывалой силы, мощные извержения вулканов, огромные волны цунами, ураганы и ливни глобального масштаба, резкое повышение температуры, лесные пожары, общее затемнение, затем похолодание (типа «ядерной зимы»). Вследствие «потопа» исчез ряд представителей существовавшей тогда наземной фауны, в том числе мамонты, а первобытные люди уцелели лишь в пещерах. Одним из свидетельств этого события является выпадение дождя из стеклянных шариков-тектитов на огромном пространстве, охватывающем Азию, Австралию, Южную Индию, Мадагаскар. Возраст тектитсодержащих слоев во Вьетнаме - около 10 тыс. лет (Изох, 1991) - совпадает с датировкой «потопа», установленной супругами Тольман, по другим данным: по годичным кольцам деревьев, по резкому увеличению содержания кислот в ледниковом покрове Гренландии, по времени исчезновения мамонтов в Сибири, сообщает arknow.net .

Имеются все основания предполагать, что подобные катастрофы, вызванные столкновениями с кометами (вспомним еще Тунгусское событие) или падение крупных метеоритов (астероидов), неоднократно повторялись в более ранние геологические эпохи и были причиной «великих вымираний» фауны и флоры.