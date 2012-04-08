США запустили ракету со строго засекреченным спутником

Соединенные Штаты Америки запустили ракету со строго засекреченным спутником Национального управления военно-космической разведки: ракета Delta IV с секретным грузом взлетела с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.

СМИ США вели прямую трансляцию запуска, но через три минуты канал видеосвязи был оборван по распоряжению разведывательного ведомства.

Официально груз ракеты засекречен, однако считается, что американская разведка вывела на орбиту мощный радиолокационный спутник-шпион нового поколения, способный следить за наземными объектами в ночных условиях и в плохую погоду.