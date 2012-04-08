США запустили ракету со строго засекреченным спутником
8 апреля 2012, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука
8 апреля 2012, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
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