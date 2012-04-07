Луну будут исследовать российские зонды "Луна-Ресурс" и "Луна-Глоб"
7 апреля 2012, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
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7 апреля 2012, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
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