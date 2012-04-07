После 2020 года российские ученые планируют отправить на Луну два лунохода, а после 2022 года - несколько посадочных станций, которые составят основу лунного полигона - ядра будущей российской обитаемой лунной базы.

РИА Новости передает, что главными целями лунных исследований российские ученые считают исследования полярных областей, где ранее был обнаружен лед и летучие вещества, а также газопылевой экзосферы спутника.

На первом этапе, который начнется в 2015 году, Луну будут исследовать зонды "Луна-Ресурс" и "Луна-Глоб". Один из них будет изучать южный полюс, куда планируется высадить российский посадочный зонд с индийским мини-ровером.

Зонд "Луна-Глоб", который будет аналогичен "Ресурсу", станет исследовать северный полюс. На его посадочном модуле появится бурильная установка для криогенного забора грунта с глубины до двух метров для изучения непосредственно на борту станции.

На втором этапе на поверхности Луны будут работать новые луноходы - "Луноход-3" и "Луноход-4".