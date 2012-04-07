По данным Интернет-СМИ, военный спутник "Молния-1Т" сошел с орбиты в ночь на субботу, 7 апреля, его обломки, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы, упали в южном районе Тихого океана.

В ближайшее время наземные средства контроля космического пространства и КА (космических аппаратов), расположенные на территории РФ, должны подтвердить, что аппарат "Молния-1Т" не вошел в зону их видимости и, следовательно, упал.