«Бриз-М» для космического аппарата «ЯСат-1Б» заправлен

На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и телекоммуникационным космическим аппаратом «ЯCат-1Б».

На заправочной станции площадки 91А космодрома расчеты ГКНПЦ имени М.В.Хруничева и Космического центра «Южный» завершили заправку компонентами топлива и сжатыми газами баков высокого давления разгонного блока «Бриз-М». Идет перевозка разгонного блока с заправочной станции в монтажно-испытательный корпус 92А-50, где будет продолжена подготовка к пуску.

Пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и телекоммуникационным космическим аппаратом «ЯCат-1Б» намечен на конец апреля.