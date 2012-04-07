«Бриз-М» для космического аппарата «ЯСат-1Б» заправлен
7 апреля 2012, 06:47 [ «Аргументы Недели» ]
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7 апреля 2012, 06:47 [ «Аргументы Недели» ]
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