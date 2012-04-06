Ученые расшифровали ДНК, которому около 50 млн лет

Российские ученые заявили, что смогли расшифровать ДНК древнего растения, которое произрастало на севере Канады - это древняя метасеквойя, которая существовала около 50 миллионов лет назад.

Один из авторов исследования рассказал, что образцы хвои древнего растения петербургские ботаники получили около 15 лет назад. Образцы растения для изучения были переданы специалистам Алтайского Государственного Университета полтора года назад. Группе ученых под руководством заместителя директора по науке Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ Максима Куцева удалось выделить из предоставленных образцов древнюю ДНК.

Максим Кунцев считает, что работа ученых может стать доказательством неравномерности эволюции отдельных видов. По словам ученого, полученные данные говорят "о недостоверности теории молекулярных часов, подразумевающей, что скорость эволюции ДНК для всех живых существ примерно одинакова", - цитирует ученого Лента.ру.