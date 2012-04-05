Найдено самое крупное пернатое создание за всю историю Земли

Международная группа палеонтологов, состоящая из научных работников, представляющих Канаду и Китай, обнаружила останки доисторического гиганта – пернатого тираннозавра.Он имел массу в полторы тонны.

Длиной был приблизительно девять метров.

Группой ученых руководил Син Сюя, команда палеонтологов назвала найденного ящера Yutyrannus huali, что можно перевести на русский язык примерно как «самый лучший пернатый тиран». Интересно, что перья динозавра - это мягкий пушок, более похожий на оперение цыплят. По словам ученых, перья тираннозавр отрастил, скорее всего, для тепла, ведь в то время, когда жил ящер, климат был относительно прохладен.



Жил тираннозавр примерно 125 миллионов лет тому назад, в самом начале мелового периода. Ученые раньше не находили останки столь крупных пернатых ящеров, живущих в эту эпоху, поэтому находка стала своеобразным открытием в научном мире.

Найденный в Китае хищник из мелового периода мог быть самым крупным пернатым созданием за всю историю Земли, полагают ученые.

Новый вид, получивший название Yutyrannus, должен был быть очень близок тираннозавру, обитавшему в конце мелового периода мезозойской эры (около 65 млн лет назад) и считавшемуся самым крупным хищником на планете.

Ученые предполагают, что Yutyrannus жил на 60 млн лет раньше своего прославленного кинематографом сородича и имел массу в 1,4 тонны.

Как считают специалисты Китайской академии наук, новое открытие, возможно, изменит взгляд на самого тираннозавра и заставит пересмотреть теорию теплового обмена у крупных рептилий.



