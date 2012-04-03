Ученым удалось создать органические солнечные батареи толщиной с волос

Физикам из Австрии и Японии удалось разработать полностью органический фотоэлемент толщиной в несколько микрометров. Разработку ученых можно обернуть несколько раз вокруг человеческого волоса без потери функциональности.

Авторство разработки принадлежит группе физиков под руководством Мартина Кальтенбруннера (Martin Kaltenbrunner) из университета Иоганна Кеплера в австрийском городе Линц. Ученые разработали технологию, позволяющую производить сверхтонкие и сверхгибкие фотоэлементы, передает РИА Новости. Они состоят из органических веществ и лавсановой пленки.