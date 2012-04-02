Японию может накрыть волна цунами высотой 34 метра

Часть тихоокеанского побережья Японии может быть накрыта цунами высотой более 34 метров, если на шельфе произойдет мощное землетрясение, сообщает правительственная комиссия Японии по оценке рисков.

В сообщении комиссии, которое публикуют западные СМИ, цунами неизбежно если в подводном желобе Нанкай, находящемся к югу от острова Хонсю, произойдет землетрясение магнитудой около 9.0.

Согласно новому прогнозу правительственной комиссии по оценке рисков, 21-метровое цунами угрожает еще одной АЭС - Хамаока. Ее оператор - Chubu Electric Power Co - уже начал строительство опорной стены, которая способна остановить цунами до 18 м.