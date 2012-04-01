"Протон-М" с голландским спутником SES-5 запустят 5 июня

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и голландским телекоммуникационным спутником SES-5 будет запущена с космодрома Байконур, по предварительным данным, 5 июня. В феврале «Протон» вывел на орбиту спутник SES-4.

Космический спутник SES-5 входит в спутниковую группировку SES. Спутник представляет собой гибридный аппарат, оснащенный передатчиком C-диапазона, передает РИА «Новости». Он будет передавать видеосигнал для Африки, Европы и восточной части Южной Америки.