Астероид диаметром 46 метров пронесется рядом с Землей
1 апреля 2012, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
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1 апреля 2012, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
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