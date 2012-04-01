Астероид диаметром 46 метров пронесется рядом с Землей

Астероид, достигающий в диаметре 46 метров, пролетит через полчаса в непосредственной близости от Земли, сообщили представители американского космического ведомства НАСА.

Астероид 2012 EG5 обнаружен астрономами еще 13 марта, мимо Земли он пролетит в 15:32 мск на расстоянии 230 тыс км - то есть примерно в два раза ближе, чем находится орбита Луны.

За последнюю неделю это - третий астероид, который пролетит недалеко от Земли.