На Солнце разбушевались огромные торнадо (ВИДЕО)

Гигантские торнадо разбушевались и проносились по поверхности Солнца с бешеной скоростью - 300 тысяч километров в час. Космическому агентству NASA удалось заснять на видео вихри, высота которых достигала до 200 тысяч километров — это примерно пять планет размером с Землю.

Отметим, во время урагана "Катрина" — одного из самых разрушительных на земле — скорость ветра достигала 280 километров в час.

Учёные предполагают, что солнечные торнадо играют не последнюю роль в формировании солнечных бурь, поэтому представляют особенный интерес.

Они вызывают магнитные бури, влияние которых люди испытывают на Земле.