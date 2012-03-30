На Солнце разбушевались огромные торнадо (ВИДЕО)
30 марта 2012, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]
Гигантские торнадо разбушевались и проносились по поверхности Солнца с бешеной скоростью - 300 тысяч километров в час. Космическому агентству NASA удалось заснять на видео вихри, высота которых достигала до 200 тысяч километров — это примерно пять планет размером с Землю.
Отметим, во время урагана "Катрина" — одного из самых разрушительных на земле — скорость ветра достигала 280 километров в час.
Учёные предполагают, что солнечные торнадо играют не последнюю роль в формировании солнечных бурь, поэтому представляют особенный интерес.
Они вызывают магнитные бури, влияние которых люди испытывают на Земле.