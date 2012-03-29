Температура атмосферы планеты к 2050 году вырастет на 3 градуса

Команда учёных из Великобритании, США, Франции, Новой Зеландии и других стран спрогнозировала быстрый темп глобального потепления. По утверждению ученых, к 2050 году температура атмосферы Земли вырастет на 1,4-3° C.

Как пояснили ученые, температурный рост рассчитан по отношению к показателям периода 1961-1990 годов, при этом, специалисты учитывали усреднённые параметры, избегая маловероятных сценариев развития событий.

По утверждению ученых, ранее сделанные прогнозы были приближёнными и не давали точной картины будущего, так как в них не учитывались три главных аспекта климатической системы: загрязнение атмосферы взвешенными частицами, скорость поглощения тепла мировым океаном и чувствительность климатического равновесия к воздействующим на него факторам.

А чтобы составить комплексный прогноз, который учитывал бы все возможные факторы, ученые создали компьютерную модель климатических изменений Земли. И для расчетов масштабной симуляции, которая потребовала больших вычислительных мощностей, были приглашены добровольцы, они помогали рассчитать "прогноз погоды" будущего.

Подробный отчет о результатах прогноза и о росте атмосферной температуры на нашей планете к 2050 году можно прочитать в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience. Эти результаты вновь заставляют задуматься о будущем Земли.