Самолет на солнечных батареях на этот раз преодолеет 2,5 тысячи километров

В конце весны из Швейцарии в Марокко должен отправиться самолет Solar Impulse, работающий на солнечных батареях. Самолету предстоит преодолеть более 2,5 тысячи километров, не тратя при этом топливо.

Это расстояние Solar Impulse должен преодолеть за двое суток, а управлять самолетом попеременно будут пилоты Бертран Пикар и Андре Боршберг, которые поменяются местами во время одной единственной посадки самолета около Мадрида.

Напомним, что экспериментальный самолету Solar Impulse впервые совершил круглосуточный полет в середине лета 2010 года и пробыл в небе 26 часов 10 минут и 19 секунд, пролетев чуть более 9 километров.

Предположительно в 2014 году данный самолет должен совершить свое первое кругосветное путешествие, сообщает km.ru.