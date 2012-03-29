Европейский космический грузовик пристыковался к МКС

В ночь на четверг третий европейский грузовой корабль серии ATV "Эдоардо Амальди" успешно пристыковался к российскому сегменту МКС. Аппарат доставил на МКС топливо, воду, кислород и продукты и другие грузы.

"В 02.31 мск корабль пристыковался к служебному модулю "Звезда" в автоматическом режиме", - сообщили в подмосковном Центре управления полетами, передает ИТАР-ТАСС. Вмешательства членов экипажа станции не потребовалось.

Позже экипаж начнет разгружать прибывший на станцию грузовик.