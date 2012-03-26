Ученые опровергли прогноз глобального потепления, Земле грозит похолодание

Ученые опровергли прогноз о непрерывном потеплении климата. По словам председателя Объединенного ученого совета наук о Земле СО РАН академика Николая Добрецова, об этом свидетельствуют изменения в ледовой обстановке в Арктике.

Добрецов отметил, что изменения в ледовой обстановке в Арктике перечёркивают предыдущие прогнозы. По данным ученого, минимум льдов был в 2007 году, в 2008 - 2011 гг, передает Интерфакс.

"В 2012 году лед снова начал расти, вы сами видите по холодным зимам - в Арктике снова похолодало. Поэтому то, что нас ждет непрерывное потепление - уже очевидно, что это легенда", - заявил Добрецов. По словам ученого, ближайшее столетие, похолодания будут сменяться потеплением. А к концу столетия низкие температуры будут преобладать.