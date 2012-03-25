Российские ученые предупреждают о грядущем водном кризисе

Запасы пресной воды на Земле постоянно сокращаются: эксперты-экологи считают, что через 13 лет человечество ожидает "водный кризис".





"Согласно прогнозу российских ученых, к 2025-2030 годам объем пресной воды, который потребляет человечество, сравняется с ее ресурсами. То есть человечество впервые серьезно столкнется с водным кризисом", - рассказал СМИ основатель объединения Экокластер Александр Коновалов.

"Около 70% потребляемой в мире воды из поверхностных источников и грунтовых вод идет на ирригацию сельскохозяйственных земель, 20% используется в промышленности и 10% - для бытовых целей", - отметил А.Коновалов.

Согласно данным ООН, уже около 700 млн человек в 43 странах постоянно находятся в условиях "водного стресса" и дефицита.