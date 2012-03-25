Российская ракета "Протон-М" вывела разгонный блок "Бриз-М" и американский телекоммуникационный спутник Intelsat 22 на суборбитальную траекторию полета.

Третья ступень ракеты-носителя "Протон-М" отделилась от разгонного блока и космического аппарата, дальнейшее выведение спутника на целевую орбиту будет проводиться за счет пяти включений маршевого двигателя "Бриз-М".

Ракета-носитель "Протон-М" стартовала в 16:10 по московскому времени. Общее время выведения спутника на целевую орбиту от времени старта ракеты до отделения аппарата от разгонного блока (26 марта в 07:40) займет 15 часов 30 минут, сообщает сайт Роскосмоса.