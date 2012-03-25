Французские физики: лазерный громоотвод может надёжно защищать людей

Французские учёные обнаружили, что при помощи ультракоротких вспышек лазера можно перенаправить опасный разряд молнии в место, удар в которое не будет угрожать жизни и здоровью людей, а также целостности приборов и сооружений.

Физики выяснили, что фемтосекундный лазер может создавать нити из ионизированного газа, работающие также как и электрические провода. Сотрудники Лаборатории прикладной оптики Национальной высшей школы передовых технологий уже провели исследования, показывающие эффективность лазерных громоотводов.

В ряде экспериментов французская исследовательская группа пропускала лазерный луч мимо сферического электрода к противоположно заряженному плоскому электроду. Лазер на своём пути срывал электроны внешней оболочки атомов, создавая плазменную нить. По ней электрический разряд проходил от плоского электрода к сферическому.

Чтобы определить, была ли у нити ионизированного газа способность изменить место удара минимолнии, исследователи добавили длинный заострённый электрод, передают Вести. Известно, что молния имеет свойство следовать по пути наименьшего сопротивления. То есть больше вероятность, что она ударит в самый близкий объект или, как в природе, в самый высокий. Данному правилу молния следует без исключений.

Но лазерные импульсы заставили разряд сменить точку удара — минимолния направилась к дальнему сферическому электроду. Переадресация происходила даже после того, как начальный путь разряда уже начинал формироваться.

Это первый опыт, в котором лазерные импульсы перенаправили электрический разряд гораздо дальше от намеченного места удара. Одни из последних экспериментов показали, что ионизированные нити, созданные фемтосекундным лазером, могут функционировать на больших расстояниях (более 50 метров).

Все подробности – в статье, вышедшей в журнале AIP Advances.