Астрономы обнаружили прямоугольную галактику в созвездии Эридан

В созвездии Эридан на расстоянии 70 миллионов световых лет от Землиастрономам удалось разглядеть галактику необычной прямоугольной формы. Она принадлежит к типу карликовых и содержит в 50 раз меньше звёзд, чем Млечный Путь.

Находящаяся на расстоянии в 70 миллионов световых лет от Земли галактика LEDA 074886 в созвездии Эридан – редчайшая находка среди 250 галактик. Она принадлежит к типу карликовых и содержит в 50 раз меньше звёзд, чем Млечный Путь. По мнению исследователей, маловероятно, что галактика имеет форму куба. Скорее всего, она выглядит как растянутый диск, похожий на короткий цилиндр.

"Это одна из тех вещей, при виде которой начинаешь улыбаться, потому что такого либо просто не существует, либо существование подобного кажется невероятным. Ощущения, которые я испытал, были подобны наблюдению Пизанской башни или открытию новых экзотических видов животных, которые как будто бросают вызов природе самим своим существованием", — рассказывает один из исследователей Элистэр Грэхэм, доцент технологического университета Суинбёрна, комментируя снимок, сделанный японским телескопом Subaru Telescope, передают Вести.

Согласно результатам исследования, которые будут опубликованы в Astrophysical Journal, прямоугольная галактика появилась в ходе слияния двух других дисковых галактик.

Кстати, подобную судьбу астрономы предсказывают и нашей галактике. Если Млечный Путь столкнётся с галактикой Андромеда, что, возможно, произойдёт через три миллиарда лет, мы также станем обитателями прямоугольной галактики.

Изучение различных галактик и компьютерное моделирование происходящих в них процессов расширяет представления учёных о галактической эволюции и позволяет предсказывать будущие макрокосмические изменения.