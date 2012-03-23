НАСА проинформировало капитана МКС Дэниела Бербэнка об угрозе столкновения Международной космической станции с обломком российского спутника. Экипаж станции эвакуируется на пристыкованные к МКС корабли "Союз".

Центр управления полетами в Хьюстоне рекомендовал эвакуацию экипажа в связи с тем, что недостаточно времени для совершения маневра по уклонению станции от обломка. В Национальном аэрокосмическом агентстве подчеркнули, что по предварительным данным опасный объект пролетит на безопасном расстоянии от международного космического дома, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ожидается, что обломок российского спутника окажется ближе всего к станции 24 марта 2012 года в 10 часов 38 минут по московскому времени.

Стратегическое командование вооруженных сил США отслеживает движение вокруг Земли около 21 тысячи объектов, размер которых начинается от 10 сантиметров. Весь этот "космический мусор" представляет опасность для более чем тысячи спутников разных стран и для Международной космической станции и ее экипажа.

"АН" писали, что 29 января МКС благополучно обогнула китайский космический мусор.

Напомним, сейчас на МКС работает шесть человек. Это командир экипажа американец Дэниел Бербэнк, россияне Антон Шкаплеров, Анатолий Иванишин, Олег Кононенко, а также астронавты НАСА и Европейского космического агентства Дональд Петтит и Андрэ Кауперс.