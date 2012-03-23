"Способ активации памяти" запатентовал Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России. При помощи некоего специального маятника можно будет любого настроить так, что буквально на белой стене проявится даже то, что он хотел бы забыть.

К сожалению или к счастью, всех полицейских этому способу врядли удастся обучить. Согласно приведенному описанию, "изобретение относится к медицине, а именно к психотерапии, и может быть использовано с целью облегчения воспоминания реальных психотравмирующих событий", говорится в материалах Роспатента, передает в пятницу Интерфакс.

Авторы изобретения настаивают на том, что запатентованный метод является безопасным и во многом превосходит аналогичные методы восстановления картины событий.

Запатентованная методика, как сообщается, позволяет с использованием специального маятника определить готовность пациента к восстановлению визуальных образов. Затем "пациенту предлагают представить белый экран и, мысленно переносясь в день, когда произошло происшествие, постараться наложить полученные зрительные воспоминания на представляемый белый экран, удерживая внимание на интересующих событиях и представляя фокус внимания в виде объектива кинокамеры".

Как утверждают авторы методики, она показала свою результативность (например, помогла восстановить воспоминания мужчины, проходившего свидетелем по факту убийства неустановленным лицом его дочери и находившегося в момент убийства в состоянии тяжелого алкогольного опьянения), а также дает возможность избежать негативных стрессовых моментов. Подчеркивается, что способ не требует сложного и дорогостоящего оборудования и может применяться практически в любых условиях, включая полевые обследования свидетелей и потерпевших.

Поможет ли способ припомнить все детали преступных деяний злодеям, или к ним придется применять по-старинке "спецсредства", не уточняется.

"АН" писали, что глава МВД Татарстана Асгат Сафаров написал мемуары, в которых оправдывает пытки подозреваемых. Сафаров издал мемуары в феврале этого года, но широкий резонанс их публикация вызвала только после "дела Назарова".