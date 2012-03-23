Американский космический зонд "Мессенджер" обнаружил новые признаки льда в кратерах на полюсах Меркурия. Радарные исследования выявили участки с высоким показателем отражаемости радарного излучения, что может указывать на наличие водяного льда.

Результаты изучения данных "Мессенджера", полученные группой ученых, опубликованные накануне в журнале Science, противоречат традиционным представлениям о том, как формировалась ближайшая к Солнцу планета, передает Би-Би-Си. Меркурий в течение длительного периода своей эволюции оставался сейсмически активным. Ученые представили также новую модель внутреннего строения Меркурия, которая показывает, что огромное ядро планеты окружено оболочкой из сульфида железа, что не имеет аналога у других планет Солнечной системы.

Полученные с зонда "Мессенджер" данные свидетельствуют, что кратеры на поверхности планеты, образовавшиеся после столкновения с другими космическими объектами, подвергались воздействию каких-то геологических процессов после образования.

Хотя на этой самой близкой к Солнцу планете температура на поверхности может достигать 400 градусов по Цельсию, некоторые кратеры находятся в постоянной тени, что делает из них своеобразные природные холодильники.

И вот теперь "Мессенджер" выяснил, что эти яркие участки на радарных изображениях поверхности планеты точно совпадают с расположением затененных кратеров.

Исследователи совместили радарные изображения, полученные с помощью радиотелескопов обсерватории Аресибо, с последними по времени фотографиями полюсов Меркурия, сделанными с помощью камеры MDIS на борту зонда "Мессенджер". Все яркие пятна оказались расположенными в глубоко затененных кратерах в полярных районах.

Мария Зубер, сотрудница Массачусетского технологического института, которая входит в группу ученых, анализирующую данные с зонда, считает, что наиболее правдоподобным объяснением наблюдений является наличие на дне этих кратеров водяного льда.

Напомним, автоматическая станция "Мессенджер" стала первым космическим аппаратом на орбите Меркурия и вторым посланцем землян к этой планете. В середине 1970-х годов около Меркурия побывал также американский зонд "Маринер-10".

Зонд "Мессенджер" был запущен в 2004 году. "АН" писали, что в прошлом году он впервые в истории вышел на орбиту Меркурия. В сентябре НАСА опубликовало новые снимки Меркурия. Американское космическое агентство НАСА объявило недавно, что срок его функционирования на орбите будет продлен до 2013 года.